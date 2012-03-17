Подправить JavaScript

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки217 просмотров
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Добрый день. Надо подправить JavaScript скрипт до уровня кросс-браузаерный. Проблема возникает только для IE.

Скрипт рисует окошко на Google Maps карте

Окошко - набор вложенных div тегов со стилями.

Для IE неправильный размер окошка !

Во вложении можно увидеть как должно быть и как есть для IE, а также сам скрипт

вот ссылка на проект http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/infobubble/examples/example.html/

Javascript
12 лет назад
its2b
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
glyerk
Игорь 
27 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$15
2 дня