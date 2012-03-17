Ищу любителя нестандартных задач с хорошим знанием php и java, способного выполнять задачи в оговоренный срок. Коротко о задаче: необходимо написать скрипт, который позволит собирать из товаров в каталоге некоторый набор и отображать его в виде ...
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требуется доработать интернет-магазин joomla v.m. 1.5.23
не работает корзина! и многое другое....
Ваши цены и сроки.
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