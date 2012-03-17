Сервис смс-рассылок

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Добрый день. Интересует такой вопрос: есть ли у кого-то опыт создания сервиса смс-рассылок? Если да, интересует стоимость и срок создания такого сервиса. Нужна непосредственная интеграция с платформой ASP.NET.

12 лет назад
FOXiNess
Олег 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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