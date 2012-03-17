Написать SQL запрос

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Нужно выбрать contentid где tmplvarid=8&&value>200&&value300 и из полученных contentid нужно выбрать contentid где tmplvarid=6&&value='Серый' ... и это все нужно написать одним sql запросом ... это реально?

Таблица в приложении

12 лет назад
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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