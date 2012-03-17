Написать SQL запрос

На сайте при нормальном разрешение все хорошо, но стоит открыть сайт на нетбуке, но шапка как то отображаеться не правильно. На картинке это видно. при прокрутке вообще ничего не появляеть(Белый фон) Нужно как то или подогнать эту шапку ...