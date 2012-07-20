Тестирование знаний школьников на фреймворке

Всем привет! Есть сайт http://www.pkn-spb.ru/ с каталогом SOBI2. Данный каталог частично переделан под каталог недвижимости, но нужна доработка. В часности доработка фильтра поиска и вывода объектов; 1. Все объекты которые будут выводится в результатах поиска, нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать математическую игру/тест на знание арифметических действий для iphone на фреймворке/'эмуляторе http://www.tersus.com/#Id=3215.
Iphone или mac для разработки не нужен!
Буду рад сотрудничеству с веб-программистом кто сможет оперативно освоить эту технологию.
На первом экране выбор теста (с подсказкми или без)
На втором экране будет выбор какие задачи будут решаться с минусом, плюсом или обеими операциями.
После этого выбора пользувателю задают вопрос какое максимальное число может быть решением примера: от 1 до 20.
На следующем экране пользователю будут даваться случайные задачи с возможностью выбрать ответ из чисел внизу.
Например
2 + [blank] = 4
4 + 2 = [blank]
[blank] + 0 = 4
При завершении уровня апплодисменты и запись результата. Просмотр статистики.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо дописать северную часть для инструмента выбора и сортировки на основе jquery ui. Пример внешней страницы инструмента: http://pilotmade.com/examples/draggable/ Важны следующие моменты: 1. Элементы в первом и втором списке находятся в разных таблицах Mysql. 2. Правый список не сортируется - ...Закрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо реализовать скрипт парсер каталога. Принцип работы: 1. Вводим город ХХХ. 2. Парсер сохраняет названия компаний данного города в базу данных (только названия) 3. Через некоторое время вводим снова тот же город ХХХ - и необходимо чтоб скрипт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требует сделать редактор футболок. Аналог - http://demo.craftshirt.com/tshirtbuilder Выслушаю Ваши предложенияВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходим человек, для поддержки сайта. Работы в оснвном будут заключаться по правкам кроссбраузерности, изменению выводаВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется подключить биллинг smsbill к сайту (самописный движок). Желательно наличие опыта подключения подписок, псевдо, смс именно этого биллингаЗакрыт12 лет назад
Нужен интернет магазин по продаже загружаемых файлов по популярным системам оплаты, такие как PayPal, WebMomey и тд.Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Есть форма, в которую пользователи вводят названия улиц, станций метро и объектов в Москве. Форма передаёт введённые пользователем данные апи Яндекс карт, но тут возникает проблема – не всегда введённое правильно обрабатываются апи. Особенно ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужно добавить к существующему сайту раздел поиска работы/ размещения резюме. Сложность в том, что большинство движков из коробки в нашем случае не подходят. Все вакансии будут от компаний, работающих в одной сфере, и в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать движок необычного сайта работы, пример сайта я покажу в ЛС. За основу нужно взять готовую CMS - Drupal, WordPress и т.д., чтоб доработки и стоимость были минимальны.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад