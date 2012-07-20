Тестирование знаний школьников на фреймворке

Веб-программированиеЗавершен1 заявка170 просмотров
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Требуется создать математическую игру/тест на знание арифметических действий для iphone на фреймворке/'эмуляторе http://www.tersus.com/#Id=3215.

Iphone или mac для разработки не нужен!

Буду рад сотрудничеству с веб-программистом кто сможет оперативно освоить эту технологию.

На первом экране выбор теста (с подсказкми или без)

На втором экране будет выбор какие задачи будут решаться с минусом, плюсом или обеими операциями.

После этого выбора пользувателю задают вопрос какое максимальное число может быть решением примера: от 1 до 20.

На следующем экране пользователю будут даваться случайные задачи с возможностью выбрать ответ из чисел внизу.

Например

2 + [blank] = 4

4 + 2 = [blank]

[blank] + 0 = 4

При завершении уровня апплодисменты и запись результата. Просмотр статистики.

12 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
grf
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Несмотря на все сложности проекта Ринат проявил себя как грамотный специалист. Четко и с расстановкой идет к результату. Обязательно продолжим сотрудничество!
Сотрудничеством доволен, рекомендую
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