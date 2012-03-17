Jquery - редактор футболок

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Требует сделать редактор футболок.

Аналог - http://demo.craftshirt.com/tshirtbuilder

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jQuery
12 лет назад
QwertyKz
Сергей 
36 летКазахстан
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад