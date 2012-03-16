Создать раздел поиска работы/размещения резюме

Здравствуйте!

Нужно добавить к существующему сайту раздел поиска работы/ размещения резюме.

Сложность в том, что большинство движков из коробки в нашем случае не подходят. Все вакансии будут от компаний, работающих в одной сфере, и в основной массе по одной специальности. Стандартные способы сортировки (по зарплате, географическому расположению офиса и типу занятости) не подойдут. Все отличия между вакансиями – в деталях, по которым нужна встроенная в интерфейс сортировка.

Результат, который нам необходим можно обозначить так — нам нужен движок, который:

1. Позволяет соискателям эффективно находить лучшие предложения из списка 100 и более вакансий от компаний в одной отрасли по нестандартным для сайтов работы фильтрам.

2. Позволяет работодателям оценить и подобрать подходящих сотрудников из базы 500+ резюме на одну вакансию по другим нестандартным фильтрам.

3. Позволяет автоматически актуальными в России способами принимать деньги от работодателей за премиальное размещение вакансий и доступ к базе резюме.

4. Позволяет автоматически актуальными в России способами принимать деньги от соискателей за премиальное размещение резюме.

Нужно либо подобрать наиболее подходящий под задачу существующий движок и доделать его под конкретные требования, либо написать с нуля. Нам нужно оптимальное по затратам на разработку и поддержку решение.

Жду предложений или уточняющих вопросов.