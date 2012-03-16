Создать раздел поиска работы/размещения резюме

Приветствую! Есть у кого то готовое решение типа такого плана как описано тут: http://nevius.ru/script/cataloga_tovarov_i_firm.php интересуют готовые решения. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно добавить к существующему сайту раздел поиска работы/ размещения резюме.
Сложность в том, что большинство движков из коробки в нашем случае не подходят. Все вакансии будут от компаний, работающих в одной сфере, и в основной массе по одной специальности. Стандартные способы сортировки (по зарплате, географическому расположению офиса и типу занятости) не подойдут. Все отличия между вакансиями – в деталях, по которым нужна встроенная в интерфейс сортировка.
Результат, который нам необходим можно обозначить так — нам нужен движок, который:
1. Позволяет соискателям эффективно находить лучшие предложения из списка 100 и более вакансий от компаний в одной отрасли по нестандартным для сайтов работы фильтрам.
2. Позволяет работодателям оценить и подобрать подходящих сотрудников из базы 500+ резюме на одну вакансию по другим нестандартным фильтрам.
3. Позволяет автоматически актуальными в России способами принимать деньги от работодателей за премиальное размещение вакансий и доступ к базе резюме.
4. Позволяет автоматически актуальными в России способами принимать деньги от соискателей за премиальное размещение резюме.
Нужно либо подобрать наиболее подходящий под задачу существующий движок и доделать его под конкретные требования, либо написать с нуля. Нам нужно оптимальное по затратам на разработку и поддержку решение.
Жду предложений или уточняющих вопросов.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт на симфони,нужно сделать бэкакп базы и залить на другой хостинг и домен привязать.Закрыт12 лет назад
- $50
требуется скрипт для заполнения онлайн и последующей печати бланка абонемента подписки на журнал (см. в приложении). примерно как должно выглядеть: на одой странице заполняются необходимые данные (ФИО, АДРЕСс, месяцы и т.д. ) рассчитывается сумма в зависимости ...Закрыт12 лет назад
- $5000
Ищу хорошего программиста или группу которые профессионально программируют на ZEND или YII. На Django также готов рассмотреть вариант, пишите пожалуйста, обсудим. Есть портал с форумом на самописном движке с использованием IPB-SDK. Форум IPB 2.3.5. Нужно написать на фреймворке ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
В кратце опишу то, что нужно. Система предназначена, для выполнения каких либо заданий для пользователей. Например, администратор добавляет новое задание. Допустим "Найти описание фильма", потом к этому заданию в БД загружается список фильмов, выставляет стоимость ...Закрыт12 лет назад
Помочь составить регулярное выражение для preg_match_all необходимо выдирать текст из [ATTACH=CONFIG]87[/ATTACH], нужно получить значение 87 или любое другое число которое там может быть ICQ > 357149081 skype: blackcat200777Завершен12 лет назад
- $250
Нужно типовое решение для организации автоматического ввода/вывода webmoney на Приват24/карту Приватбанка. Сайт должен пользователям систем Webmoney и Приват24 осуществлять обмен этих платёжных систем друг на друга в автоматическом режиме. Также пользователь должен иметь возможность купить или продать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1500
Существующий интерет магазин необходимо перевести с самописной CMS на Битрикс. За основу берем функционал Битрикс "Малый бизнес" (лицензия есть) Нужно сделать редизайн для улучшения юзабилити, индексации и расширение функционала ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо сохранить нынешний протокол обмена данными с 1С ...Закрыт12 лет назад
есть сайт - http://www.batmanforever.ru/ 1) Надо обновить его с 1.5.14 до последней версии 1.5. 2) Обновить комьюнити билдер до последней актуальной версии 3) обновить Fireboard тож до последней версии Ну и при этом, чтобы все нормально работало. Интересует цена и ...Завершен12 лет назад
есть файлы вебчата community chat 7.0 (файлы php, такие же папки common и т.п.) пример работы его тут http://www.swinglife.ru/videochat необходимо установить вебчат и интегрировать его с моим форумом, таким образом, чтоб была одна БД (только зареганные пользователи ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад