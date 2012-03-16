Редизайн, переход на Битрикс

есть сайт - http://www.batmanforever.ru/ 1) Надо обновить его с 1.5.14 до последней версии 1.5. 2) Обновить комьюнити билдер до последней актуальной версии 3) обновить Fireboard тож до последней версии Ну и при этом, чтобы все нормально работало. Интересует цена и ...