Редизайн, переход на Битрикс

$1500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок162 просмотра
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Существующий интерет магазин необходимо перевести с самописной CMS на Битрикс.

За основу берем функционал Битрикс "Малый бизнес" (лицензия есть)

Нужно сделать редизайн для улучшения юзабилити, индексации и расширение функционала

ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо сохранить нынешний протокол обмена данными с 1С (сейчас вся база товаров хранится в 1С и выгружается по самописному алгоритму)

адрес сайта www.zverskiy.com.ua

12 лет назад
biogbar
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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