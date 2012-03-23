Обновить сайт на Джумла

wordpress 3.3.1 Задача: Покупатель вводит произвольную цену --> производит оплату
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сайт - http://www.batmanforever.ru/
1) Надо обновить его с 1.5.14 до последней версии 1.5.
2) Обновить комьюнити билдер до последней актуальной версии
3) обновить Fireboard тож до последней версии
Ну и при этом, чтобы все нормально работало.
Интересует цена и сроки.
И обязательно настроить, чтобы на форуме капча вводилась при регистрации.
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