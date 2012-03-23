Обновить сайт на Джумла

есть сайт - http://www.batmanforever.ru/

1) Надо обновить его с 1.5.14 до последней версии 1.5.

2) Обновить комьюнити билдер до последней актуальной версии

3) обновить Fireboard тож до последней версии

Ну и при этом, чтобы все нормально работало.

Интересует цена и сроки.

И обязательно настроить, чтобы на форуме капча вводилась при регистрации.