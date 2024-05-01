Доработка нового сайта на Джумла

Ребята, этот проект уже второй раз открываю - исполнители ОТЗЫВАЙТЕСЬ. Мы готовы его запускать в работу. Нужно доработать недавно сделанный сайт www.ukrdruk.ua - на джумле (версия 1.5.24) + компонент К2.

Основные работы:

1) реализовать сервис онлайн-чат (модуль стандартный установлен - нужно глянуть можно ли его улучшить, если нет - заменить) - нужно чтобы в раб время ни один запрос на чат не оставался не реализованным - т.е подсоединялся по цепочке к свободному оператору

2) доработать функцию загрузки файлов на фтп. нужно чтобы не просто приходило сообщение на емейл и админ лез на фтп и искал файл с указанным в письме названием. Нужно чтобы на емейл приходило сообщение с активной ссылкой в письме на закачку макета, и чтобы на фтп макеты сортировались по автоматически созданным по месяцам папкам.

Со стороны пользователя:- быстрая удобная загрузка больших файлов (до 300МБ) без тотал командер, после заполнения простой формы у нас на сайте. Нужно чтобы отображался процесс загрузки в %. После загрузки - собщение что успешно загружен

3) заверставть страницу с галереей работ:

Как она будет работать: нажимаем на вкладку основного меню - переход на страницу где добавляется меню справа. При переходе на любую вкладку нового меню - в контентк представлены "окошки" с превью работ, с превью - переход по ссылке на страницу с большими картинками. Макеты этого меню предоставлю в псд в слоях исполнителю.

+ 4-5 мелких правок по тому что есть.