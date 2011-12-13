Очень довольны сотрудничеством! Хорошо выполнил работу, не оставлял за собой "хвостов", соблюдал сроки и всегда был в онлайне! На него можо положиться. Предупреждает о возможных последствиях - думает за заказчика, что очень важно в работе в фрилансером. Будем еще обращаться!