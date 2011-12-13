BOSS_LU

Людмила BOSS_LU

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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  • Сайт по полиграфии

    $150

    Запрограммировать сайт-визитку компании в cms joomla. Из основных работ: 1) точная верстка по предоставленному дизайну 2) реализация форм: просчет заказа, обратный звонок, загрузка макетов через сайт. Схема оплаты: 50% до и 50% после тестирования. Бюджет: 150$. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перенос контента

    $50

    Необходимо оперативно перенести контент со старого сайт html на новый с админ-панелью (движок самописный). Кроме старого контента - нужно будет взять инфо с макета каталога (нужно открыть пдф в иллюстраторе, пересохранить фото с большого в ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт "Крыши"

    Ищем хорошего ПРОГРАММИСТА для постоянного сотрудничества. Работа не с шаблонами сайтов, инд дизайн С разными наборами функций. В основном на джумле. Мы работаем только по адекватным (для веблансера) ценам и с исполнительными людьми. Работа на ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Заверстать заглушку, срочно

    $20

    Необходимо заверстать 1-страничный сайт в html без админки за 1 день. Дизайн даем в psd в слоях. + почта: 2-3новых почтовых ящика на джимейл с перенеправкой на имеющийся. Подробности исполнителю. Указывайте стоимость Пишите те ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка нового сайта на Джумла

    Ребята, этот проект уже второй раз открываю - исполнители ОТЗЫВАЙТЕСЬ. Мы готовы его запускать в работу. Нужно доработать недавно сделанный сайт www.ukrdruk.ua - на джумле (версия 1.5.24) + компонент К2. Основные работы: 1) реализовать сервис онлайн-чат ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты по полиграфии

    Ищем опытного копирайтера по теме полиграфия. Желательно с опытом написания текстов по этой тематике, знанием основ полиграфии, производства - офсетная печать. Подача текстов - с применением маркетинговых принципов, умеренно деловой но живой стиль. Есть примеры ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта по печати

    $100

    Ищем хорошего программиста для постоянного сотрудничества. Подрядчик должен иметь хорошо работать хотя бы с джумлой, с автоматизированными сервисами Онлайн-чат, Галерея с прокруткой/увеличением, формы подсчета и тп. Мы работаем только по адекватным (для веблансера) ценам и ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер

    РА необходим контент-менеджер, который мог бы наполнять сайты наших клиентов контентом, перезаливать фотографии, вносить правки, и достаточно опретивно выполнял работу Оплата - по-разово. Приветствуется менеджер который бы мог и сам писать тексты - тематика разная. ...

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Калькулятор просчета

    Необходимо сделать форму на сайте - калькулятор просчета стоимости строительства бассейна. Пользователь выбирает параметры, ему автоматически считает стоимость его бассейна. Работает это как калькулятор (всех параметров будет 25-30). Четкого реализованного примера нет, ориентировочные параметры как ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер для сайта

    Посчитайте сколько будет стоить флеш-банер для сайта. Задание: 1) банер из 5 картинок. плавное появление каждой+на каждой дополнительно появляются еще 3 маленьких внизу и текст. Процесс прокрутки банера отображается точками (числами) на сайте. Прокрутку можно всегда ...

    Баннер для сайта
    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить страницы контентом

    Есть сайт http://www.myflaer.com.ua/, в него дабавляется 3 новых страницы. Нужно их наполнить эсклюзивным контентом - легкий стиль, краткость изложения, ориентированный на продажи. Исходную "сухую" информацию и примерную структуру -предосталю, прайсы предоставлю. Нужен хороший оригинальный контент, ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт посадить на joomla +CMS

    $50

    Срочно! Сайт http://www.myflaer.com.ua/ внести правки в дизайн (макет новой шапки вышлю исполнителю), посадить на joomla, прописать подробнейшую cms joomla версии 1.5.20. Подробности исполнителю. сроки: 1-2 дня. Оплата: 50 % предоплата, 50 % постоплата. Просьба неопытных ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка макета

    $20

    Есть макет плаката (во вложении) - необходимо его доработать. 1) руки нарисовать более женские (кисти рук женские, более тонкие линии, можно добавить маникюр, браслет или кольцо) 2) топ заменить на майку (ее сделать гламурной - ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор сайта

    Нужны услуги администрирования сайтов для внесения правок - изменить цены, вставить банер и тд. Сайты простые, сделаны на джумле и просто в html. Внесение правок с периодичностью 1-2 раза в месяц. Нужен чтобы администратор знал ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • План продвижения в соц. сетях

    Нужен план продвижения существующих страниц или групп Бренда в известных СоцСетях: Твиттер, Фейсбук, Одноклассники, в Контакте. Без спама, только белыми методами. Предложите: план действий (название, методы), стоимость работы, сколько друзей или кликов-переходов принесет каждое из ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cпециалист по контекстной рекламе

    $100

    Ищу надежного подрядчика по контекстной рекламе для ведения комплексной интернет-кампании интернет-магазина. Обязателен опыт ведения крупных кампаний в адвордсе и директе не меннее 1 года, подключения Google Analytics, оптимизации стоимости кликов, анализа отчетных данных. Ежедневный ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оценить стоимость ссылок+введение в ТОР 5

    Нужно продвинуть и оптимизировать Сайт: Интернет - магазин косметики Есть предварительный подбор ссылок. Необходимо Оценить стоимость каждой ссылки. А также стоимость Вашей работы по введению в ТОР 1-5.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнеры полиграфической продукции

    Подбираем дизайнеров для удаленной работы: за дизайн еврофлаера, листовки А5, листа А4 - от 75 грн дизайн евробуклета - от 130 грн Запускаем от 2 макетов в день Нужны дизайнеры, которые могут оперативно делать макеты (от поступления исходников ...

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
21 день назад
$160
10 баллов
8 лет назад
Сайт посадить на joomla +CMS
Замечательный человек, как говорится: "все прошло без сучка и задоринки" :-) рекомендую.
Очень довольны сотрудничеством! Хорошо выполнил работу, не оставлял за собой "хвостов", соблюдал сроки и всегда был в онлайне! На него можо положиться. Предупреждает о возможных последствиях - думает за заказчика, что очень важно в работе в фрилансером. Будем еще обращаться!
Ответный отзыв
JuraShvec
Юрий 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Сайт по полиграфии
Было приятно работать с такими людьми.
Юра хорошо выполнил работу, предложил оптимальные варианты решения функции загрузки макетов. немного затянул со сроками, но без вопросов все доделал.
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Заверстать заглушку, срочно
Спасибо за приятное проведение проекта Perfecto Web рекомендует!
Отличная работа и сервис. Оперативно сделал верстку, сделал качественно и вовремя.
Ответный отзыв
JuraShvec
Юрий 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Перенос контента
Работать с Людмилой одно удовольствие, знает точно что надо. Спокойно и доходчиво все рассказывает. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Благодарна за работу. Перенес контент, залил новый, даже подправил некоторые недочеты программиста в коде. Терпеливо отнесся к правкам, довел проект до конца. Было легко и приятно работать.
Ответный отзыв
penguin
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$125
10 баллов
12 лет назад
Сайт "Крыши"
Доволен сотрудничеством. Все в порядке.
Юрий быстро и качественно выполнил работы, с пониманием отнесся к некоторым переделкам и довел проект до конца.
Ответный отзыв