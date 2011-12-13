Запрограммировать сайт-визитку компании в cms joomla. Из основных работ: 1) точная верстка по предоставленному дизайну 2) реализация форм: просчет заказа, обратный звонок, загрузка макетов через сайт. Схема оплаты: 50% до и 50% после тестирования. Бюджет: 150$. ...
- $150Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо оперативно перенести контент со старого сайт html на новый с админ-панелью (движок самописный). Кроме старого контента - нужно будет взять инфо с макета каталога (нужно открыть пдф в иллюстраторе, пересохранить фото с большого в ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищем хорошего ПРОГРАММИСТА для постоянного сотрудничества. Работа не с шаблонами сайтов, инд дизайн С разными наборами функций. В основном на джумле. Мы работаем только по адекватным (для веблансера) ценам и с исполнительными людьми. Работа на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Необходимо заверстать 1-страничный сайт в html без админки за 1 день. Дизайн даем в psd в слоях. + почта: 2-3новых почтовых ящика на джимейл с перенеправкой на имеющийся. Подробности исполнителю. Указывайте стоимость Пишите те ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ребята, этот проект уже второй раз открываю - исполнители ОТЗЫВАЙТЕСЬ. Мы готовы его запускать в работу. Нужно доработать недавно сделанный сайт www.ukrdruk.ua - на джумле (версия 1.5.24) + компонент К2. Основные работы: 1) реализовать сервис онлайн-чат ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Ищем опытного копирайтера по теме полиграфия. Желательно с опытом написания текстов по этой тематике, знанием основ полиграфии, производства - офсетная печать. Подача текстов - с применением маркетинговых принципов, умеренно деловой но живой стиль. Есть примеры ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Ищем хорошего программиста для постоянного сотрудничества. Подрядчик должен иметь хорошо работать хотя бы с джумлой, с автоматизированными сервисами Онлайн-чат, Галерея с прокруткой/увеличением, формы подсчета и тп. Мы работаем только по адекватным (для веблансера) ценам и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
РА необходим контент-менеджер, который мог бы наполнять сайты наших клиентов контентом, перезаливать фотографии, вносить правки, и достаточно опретивно выполнял работу Оплата - по-разово. Приветствуется менеджер который бы мог и сам писать тексты - тематика разная. ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать форму на сайте - калькулятор просчета стоимости строительства бассейна. Пользователь выбирает параметры, ему автоматически считает стоимость его бассейна. Работает это как калькулятор (всех параметров будет 25-30). Четкого реализованного примера нет, ориентировочные параметры как ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Посчитайте сколько будет стоить флеш-банер для сайта. Задание: 1) банер из 5 картинок. плавное появление каждой+на каждой дополнительно появляются еще 3 маленьких внизу и текст. Процесс прокрутки банера отображается точками (числами) на сайте. Прокрутку можно всегда ...Баннеры9 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт http://www.myflaer.com.ua/, в него дабавляется 3 новых страницы. Нужно их наполнить эсклюзивным контентом - легкий стиль, краткость изложения, ориентированный на продажи. Исходную "сухую" информацию и примерную структуру -предосталю, прайсы предоставлю. Нужен хороший оригинальный контент, ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Срочно! Сайт http://www.myflaer.com.ua/ внести правки в дизайн (макет новой шапки вышлю исполнителю), посадить на joomla, прописать подробнейшую cms joomla версии 1.5.20. Подробности исполнителю. сроки: 1-2 дня. Оплата: 50 % предоплата, 50 % постоплата. Просьба неопытных ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Есть макет плаката (во вложении) - необходимо его доработать. 1) руки нарисовать более женские (кисти рук женские, более тонкие линии, можно добавить маникюр, браслет или кольцо) 2) топ заменить на майку (ее сделать гламурной - ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Сайт http://www.myflaer.com.ua/ в html посадить на joomla и прописать подробнейшую cms joomla версии 1.5.20. Добавить 3 новых страницы. Подробности - исполнителю. Срочно!Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно cделать сайт на основе покупного шаблона joomla и прописать cms. Демо-версия шаблона http://osc4.template-help.com/joomla_28209/ ТЗ с исходниками (текст и фото) вышлю исполнителю.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны услуги администрирования сайтов для внесения правок - изменить цены, вставить банер и тд. Сайты простые, сделаны на джумле и просто в html. Внесение правок с периодичностью 1-2 раза в месяц. Нужен чтобы администратор знал ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен план продвижения существующих страниц или групп Бренда в известных СоцСетях: Твиттер, Фейсбук, Одноклассники, в Контакте. Без спама, только белыми методами. Предложите: план действий (название, методы), стоимость работы, сколько друзей или кликов-переходов принесет каждое из ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Ищу надежного подрядчика по контекстной рекламе для ведения комплексной интернет-кампании интернет-магазина. Обязателен опыт ведения крупных кампаний в адвордсе и директе не меннее 1 года, подключения Google Analytics, оптимизации стоимости кликов, анализа отчетных данных. Ежедневный ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно продвинуть и оптимизировать Сайт: Интернет - магазин косметики Есть предварительный подбор ссылок. Необходимо Оценить стоимость каждой ссылки. А также стоимость Вашей работы по введению в ТОР 1-5.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Подбираем дизайнеров для удаленной работы: за дизайн еврофлаера, листовки А5, листа А4 - от 75 грн дизайн евробуклета - от 130 грн Запускаем от 2 макетов в день Нужны дизайнеры, которые могут оперативно делать макеты (от поступления исходников ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт13 лет назад