Калькулятор стоимости заказа

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок146 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен калькулятор стоимости заказа с учетом доставки.

Дайте знать стоимость и сроки.

Образец: http://stol-zakazov.com/calculator

12 лет назад
shops
49 летСША
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад