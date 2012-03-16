Всем привет!!! Срочно нужен скрипт для организации конкурса красоты на уже существующем проекте. Цель состоит в том что каждый посетитель мог бы сделать выбор из двух фото девушек лучшую. Сайт на Джумле. Кто не понял о чём идёт речь, здесь пример: http://www.wmj.ru/service/battle/battle-kto-smeshnee/

Нужна точная копия скрипта этого.

Не сильно разбираюсь в сайтостроение поэтому оплачу работу только тогда, когда сам увижу работу скрипта у себя на сайте. ЗАПЛАЧУ ХОРОШО!!!