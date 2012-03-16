Настроить сайт под мобил. интернет

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Есть web-сайт на базе wordl press Требуется разработать для мобильной версси.При входе на сайт через мобильные телефоны.Так чтобы автаматически сайт отображался в мобильной версии

12 лет назад
mafiay
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад