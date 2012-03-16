Настроить сайт под мобил. интернет

Доработать ShopScript Free
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Есть web-сайт на базе wordl press Требуется разработать для мобильной версси.При входе на сайт через мобильные телефоны.Так чтобы автаматически сайт отображался в мобильной версии
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