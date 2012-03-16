Доработать компонент Ignite gallery 2.6

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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В основном работа с внешним видом. Нужно привести данную галерею к определенному виду.

12 лет назад
infernojoey
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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