Сделать кнопку выполняющую две функции

Форум на phpBB3. Реализовать интеграцию балансов пользователей с платёжными системами. С последующей тех. поддержкой.
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Добрый день есть магазин компонент VirtueMart, http://www.belladress.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=27 нужно сделать чтоб при нажатии кнопки сброс очищало фильтр и переходило на страницу категорий, сейчас очищает фильтр и остается на отфильтрованной странице
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