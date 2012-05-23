Нужен магазин на Джумла

$250
Веб-программированиеЗавершен1 заявка144 просмотра
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Требуется магазин на джумле. Сроки очень короткие.

функционал стандартный, Магазин шин, дизайн готов в архиве превьюшки.

Работаю без предоплаты, сделали выложили у себя показали сдали проект получили от меня деньги и пересли намой сервер.

Функционал стандартный, как на макетах.

Никаких 1с связок, систем оплат не нужно подключать.

Нужно Чпу.

Верстка не резиновая, но корректно работающая во всех браузерах стандартных

12 лет назад
Vladim
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
29 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
htmlmaster
Александр 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$167
3 дня
Спасибо Александру сделал все хорошо, очень адекватный человек и специалист,
"Нормально делай - нормально будет". В общении положительный, неконфликтный, задачи ставит четкие, за что и получает во время сданный проект со всеми необходимыми доработками.
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