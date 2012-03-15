Разработка сайта викторины на CodeIgniter

Привет всем! Есть калькулятор, нужно его связать с кнопкой Paypal, так, чтобы Paypal подтягивал в платежку данные из калькулятора (сумму для оплаты). калькулятор на странице - http://livehelp-software.com/pricing# Жду ваших предложений по стоимости и срокам исполнения. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать на codeigniter
систему следующего вида:
есть база вопросов с ответами
Пользователь заходит на сайт, и играет на виртуальные очки.
например вопрос: первый человек в космосе ?
1) гагарин
2) путин
3) навальный
4) медведев
выбирает 1 - получает 100 очков
выбирает 2 - теряет 100 очков.
Количество вопросов в базе задается через админку. Вопросы у пользователя не повторяются.
Предыдущий подрядчик оставил за собой начальную сборку проекта на codeigniter.Авторизации, баланс... Cколько-то времени она вам сэкономит.Верстка вся есть.
Прошу отвечать только тем, кто имеет опыт работы с CI, и у кого есть время заняться проектом в самое ближайшее время.
Предпочтение исполнителям из Москвы или МО.
Но если у вас золотые руки и вы живете подальше, то мы тоже с вами с удовольствием поработаем.
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