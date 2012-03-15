Разработка сайта викторины на CodeIgniter

$1000
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок180 просмотров
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Необходимо написать на codeigniter

систему следующего вида:

есть база вопросов с ответами

Пользователь заходит на сайт, и играет на виртуальные очки.

например вопрос: первый человек в космосе ?

1) гагарин

2) путин

3) навальный

4) медведев

выбирает 1 - получает 100 очков

выбирает 2 - теряет 100 очков.

Количество вопросов в базе задается через админку. Вопросы у пользователя не повторяются.

Предыдущий подрядчик оставил за собой начальную сборку проекта на codeigniter.Авторизации, баланс... Cколько-то времени она вам сэкономит.Верстка вся есть.

Прошу отвечать только тем, кто имеет опыт работы с CI, и у кого есть время заняться проектом в самое ближайшее время.

Предпочтение исполнителям из Москвы или МО.

Но если у вас золотые руки и вы живете подальше, то мы тоже с вами с удовольствием поработаем.

12 лет назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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