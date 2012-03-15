Доработка карусели jcarousel

Привет всем! Есть калькулятор, нужно его связать с кнопкой Paypal, так, чтобы Paypal подтягивал в платежку данные из калькулятора (сумму для оплаты). калькулятор на странице - http://livehelp-software.com/pricing# Жду ваших предложений по стоимости и срокам исполнения. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, есть галерея http://dl.dropbox.com/u/38608859/jcarousel/index.html
она почти работает как нужно. осталось сделать позиционирование текущего слайда по центру.
Задание что нужно сделать, и как работает слайдер:
Слайдер сделан в виде линейки последовательных картинок, и двигаются они справа налево путем смены свойства left на расстояние слайда.
нужно сделать чтобы формула расчета параметра left сдвига была равна (ширина текущего слайда/2 + ширина слайдов уже ушедших влево) сейчас же работает по формуле (ширина текущего слайда + ширина слайдов уже ушедших влево)
сделать возможность прокручивать изображения по кругу.
Для лучшего понимания задачи, выкладываю скрин из макета. http://dl.dropbox.com/u/38608859/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg если что-то осталось непонятно пишите в ЛС отвечу на ваши вопросы.
оставляйте заявки со сроками и ценой.
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