Доработка карусели jcarousel

Здравствуйте, есть галерея http://dl.dropbox.com/u/38608859/jcarousel/index.html

она почти работает как нужно. осталось сделать позиционирование текущего слайда по центру.

Задание что нужно сделать, и как работает слайдер:

Слайдер сделан в виде линейки последовательных картинок, и двигаются они справа налево путем смены свойства left на расстояние слайда.

нужно сделать чтобы формула расчета параметра left сдвига была равна (ширина текущего слайда/2 + ширина слайдов уже ушедших влево) сейчас же работает по формуле (ширина текущего слайда + ширина слайдов уже ушедших влево)

сделать возможность прокручивать изображения по кругу.

Для лучшего понимания задачи, выкладываю скрин из макета. http://dl.dropbox.com/u/38608859/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg если что-то осталось непонятно пишите в ЛС отвечу на ваши вопросы.

оставляйте заявки со сроками и ценой.