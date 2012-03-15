Нужно отредактировать php код

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки252 просмотра
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раньше этим кодом можно было залоггиниться вконтакт, теперь код не работает

$mail = "почта";

$pass = "пароль";

file_get_contents('http://login.vk.com/?act=login&email='.urlencode($mail).'&pass='.urlencode($pass).'');

?>

PHP
12 лет назад
damraboty
Игорь 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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