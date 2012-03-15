В wordpress nexgen любая галерея не ставится

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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http://a-trans.kz/ вот сайт

сейчас активирована nexgen

все плагины, лайтбокс тоже если активировать, то появляется крутилка и все

надо какую нибудь любую галерею, желательно с увеличением картинки лайтбокс

проблема что сайт, а именно вордпрессовский шаблон полностью на яваскрипте

и конфликт возникает при установке любой галереи

nexgen тоже ставил, просто сайт вылетает и все

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

WordPress
12 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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