XML выгрузки

Создание xml выгрузок стандартного формата с сайтов скидок (примеры пустого и заполненного файла прикреплены в архиве). После выбора исполнителя опишу в отдельном файле, где брать всю информацию с сайта для заполнения тегов в файле выгрузке.

Созданный вариант выгрузки выкладывается на ваш сервер, после проверки и внесения правок, результат работы пересылается в файле (-ах) php

Создать файлы выгрузок xml для всех городов с разбивкой по странам (для каждой страны отдельный файл):

Groupon (groupon.ru)

Biglion (biglion.ru)

по $25 за один сайт. Срок - 2 дня на сайт.