Видеокаталог с привязкой к соцсетям

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Вводная по проекту:

Видео-блог

Пользователь регистрируется, заполняет определенные данные (фио, фото и тд).

Возможность добавлять на сайт видеоролики (интересует закачка непосредственно на наш сайт с сжатием или отображение видео с видеосерверов типа Ютюба, что посоветуете?)

отзывы, коментарии,

привязка к Вконтакте и фейсбуку.

Суть проекта - конкурс видеоработ. В определенный момент подводятся итоги и выбирается видео-победитель.

Понимаю что очень расплывчатое описание, но интересуют предложения, рекомендации и стоимость.

Спасибо

12 лет назад
makoka
Максим 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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