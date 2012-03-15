Видеокаталог с привязкой к соцсетям

Вводная по проекту:

Видео-блог

Пользователь регистрируется, заполняет определенные данные (фио, фото и тд).

Возможность добавлять на сайт видеоролики (интересует закачка непосредственно на наш сайт с сжатием или отображение видео с видеосерверов типа Ютюба, что посоветуете?)

отзывы, коментарии,

привязка к Вконтакте и фейсбуку.

Суть проекта - конкурс видеоработ. В определенный момент подводятся итоги и выбирается видео-победитель.

Понимаю что очень расплывчатое описание, но интересуют предложения, рекомендации и стоимость.

Спасибо