Разработка скриптов генерации текста для сайта

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки244 просмотра
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Необходимо разработать скрипт - генерация текста.

PHP+MYSQL, работа с mediawiki.

ТЗ по запросу.

контакты

[email protected]

skype v.o.popov

ICQ 623749103

12 лет назад
rxsla
50 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад