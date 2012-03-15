ДЛЕ сайт: доработать пагинатор на AJAX

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки149 просмотров
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необходимо ДЛЕ сайту доработать пагинатор на AJAX.

при клике на категории также вывод новостей Аяксом.

и т.д

ICQ#: 8355400 , категорически не писать новичкам и без знания движка DLE

заинтересован в долгосрочной поставке заданий по разным сайтам.

Ajax
12 лет назад
pakika
Андрей 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад