Доработка сайта на joomla 1.7.

Имеется техническое задание по доработке сайта на joomla 1.7

Среди задач:

1. Изменение верстки (сайт будет более широким + изменение стилей), новый дизайн главной страницы утвержден. Также потребуется выполнить мелкие доработки по стилям: кнопки, надписи на внутренних страницах. В целом объем работ по верстке на 1-2 дня.

2. Выполнение порядка 25-30 мелких задач по программингу: вывести на главную ленту заказов, убрать\добавить несколько полей в трех формах регистрации, вывести допменю (текстовые разделы - шаблон блог категории), поставить\убрать несколько чекбоксов, мелкие правки по слова (например, изменить надпись "регион проживания" на "регион размещения", или "Электропочта" на e-mail ), добавить captcha к формам загрузки файлов, обеспечить загрузку до 5 картинок, прикрепление файла, сделать обязательными некоторые поля в формах регистрации, подрехтовать сортировку по каталогу - убрать некоторые параметры сортировки, установить бегущую строку, установить слайдер заказов спецразмещения (вместо ленты последних заказов), поправить сообщение, которое показывается после регистрации

3. Доработать функционал заказов, в частности, вводится такое понятие и функционал «Заказать спецразмещение» (суть простая: при добавлении заказа на сайт чекбоксом ставится "спецразмещение" - у администратора сайта это появлется с определнной отметкой, после оплаты заказ администратор руками вводит в ленту "спецразмещения")

4. Убрать пару глюков simple mashines forum

Более детально ВСЕ задачи расписаны в утвержденном ТЗ на доработку.

Срок реализации всех задач - 7 дней (сдаем 23 марта 2012 г.). Оплата — по факту выполнения, предоплата 20%, общий бюджет — до 200 у.е. (за срыв сроков — штраф 100 грн. \ день).

Программистов, у которых вдруг «смертельно могут во время ходя проекта заболеть родственники» или сами они «вдруг попадают в больницы», или просто склонны «уходить в запой на 2–3 суток», прошу не беспокоить. Нужна стабильная подотчетная работа, на связи требуется быть ежедневно, в том числе и в выходные.

Контакты для связи: Денис, morepisem[at]rambler.ru, +38–097–400–62–13, skype: delovoy_deniskin