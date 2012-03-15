Доработка сайта на joomla 1.7.

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка173 просмотра
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Имеется техническое задание по доработке сайта на joomla 1.7

Среди задач:

1. Изменение верстки (сайт будет более широким + изменение стилей), новый дизайн главной страницы утвержден. Также потребуется выполнить мелкие доработки по стилям: кнопки, надписи на внутренних страницах. В целом объем работ по верстке на 1-2 дня.

2. Выполнение порядка 25-30 мелких задач по программингу: вывести на главную ленту заказов, убрать\добавить несколько полей в трех формах регистрации, вывести допменю (текстовые разделы - шаблон блог категории), поставить\убрать несколько чекбоксов, мелкие правки по слова (например, изменить надпись "регион проживания" на "регион размещения", или "Электропочта" на e-mail ), добавить captcha к формам загрузки файлов, обеспечить загрузку до 5 картинок, прикрепление файла, сделать обязательными некоторые поля в формах регистрации, подрехтовать сортировку по каталогу - убрать некоторые параметры сортировки, установить бегущую строку, установить слайдер заказов спецразмещения (вместо ленты последних заказов), поправить сообщение, которое показывается после регистрации

3. Доработать функционал заказов, в частности, вводится такое понятие и функционал «Заказать спецразмещение» (суть простая: при добавлении заказа на сайт чекбоксом ставится "спецразмещение" - у администратора сайта это появлется с определнной отметкой, после оплаты заказ администратор руками вводит в ленту "спецразмещения")

4. Убрать пару глюков simple mashines forum

Более детально ВСЕ задачи расписаны в утвержденном ТЗ на доработку.

Срок реализации всех задач - 7 дней (сдаем 23 марта 2012 г.). Оплата — по факту выполнения, предоплата 20%, общий бюджет — до 200 у.е. (за срыв сроков — штраф 100 грн. \ день).

Программистов, у которых вдруг «смертельно могут во время ходя проекта заболеть родственники» или сами они «вдруг попадают в больницы», или просто склонны «уходить в запой на 2–3 суток», прошу не беспокоить. Нужна стабильная подотчетная работа, на связи требуется быть ежедневно, в том числе и в выходные.

Контакты для связи: Денис, morepisem[at]rambler.ru, +38–097–400–62–13, skype: delovoy_deniskin

Joomla
12 лет назад
Genesisweb
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
spnsite
Игорь 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Человек подтвердил, что сроки и формат работы по проекту устраивают: было расписано подробное ТЗ на 30 задач, все проговорили. При этом было согласовано, что утром оговариваем задачи, которые будут выполнены за день, а вечером - отчет для клиента. Исполнитель согласился. Вроде, все согласовали, но сразу после получения предоплаты человек пропал. В скайпе не было, на почту не отвечал... День, два, три... Ни черта по проекту не делалось. На четвертый день уже надоело ждать. Нижний Новгород, где базируется исполнитель, конечно, далеко и, вероятно, он считал, что его не найдут. Тем не менее, есть хорошие сервисы типа webmoney, которые позволяют выяснить, кто вас "кинул". После угрозы заявить в блек-лист и требования вернуть деньги, исполнитель вернул предоплату. Крайне не рекомендую этого исполнителя, тем более, платить ему деньги наперед. В результате общения с этим "исполнителем" получили убытки, потерянное время и нервы.