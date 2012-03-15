Доработки по сайту

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка155 просмотров
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Есть самописный сайт. Его надо доработать. ТЗ прикрепил

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12 лет назад
SerzhSenin
Сенин 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад