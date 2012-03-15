Сократить количество шагов на VirtueMart

$65
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Нужно сделать то что указано в ТЗ,

Virtuemart
12 лет назад
Progressweb
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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