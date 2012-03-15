DLE: Скрипт магазина

Доброго Времени Уважаемые Мастера своего дела!

Требуется создать скрипт магазина для DLE:

по примеру:

http://4dle.ru/sel_mods/1147158334-dle-shop-3.1-by-lion__.html

и конечно Ваши собственные идеи по улучшению и функционалу.

в понятие "создать скрипт" входит предоставить полную и рабочую версию скрипта, её установка на рабочий сайт (доступ по ftp - не предоставляется! вам будут предложены файлы для работы по требуемому списку от Вас, также требуется полная инструкция по установке скрипта, на случай ЧП), работа над любыми ошибками скрипта.

Особенности: DLE версия 8.0!!!

Оплата: Оплата работы производится только после установки полной рабочей версии на сайт и исправления всех ошибок. Оплата производится переводом на карту Сбербанка РФ или система PayPal.