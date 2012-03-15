Интеграция на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Интеграция готовой верстки макета на wordpress, настройка и вывод функциональных модулей.

На текущий момент сайт существует - http://footblogger.ru, нужно будет прикрутить новую тему и настроить шаблоны категорий и ряд плагинов.

Техзадание вышлю по запросу. Если вы не готовы приступить к работе в ближайшие 1-2 дня, просьба не беспокоить.

WordPress
12 лет назад
feks
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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