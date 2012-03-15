Интеграция на wordpress

Нужно подправить главное меню на сайте http://dev.marblexinc.com/ оплата Вебмани сразу же после завершения. Возможны еще задания( в зависимости от скорости и качества исполнения). Заинтересован в сотрудничестве с хорошим специалистом WordPress-Drupal.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интеграция готовой верстки макета на wordpress, настройка и вывод функциональных модулей.
На текущий момент сайт существует - http://footblogger.ru, нужно будет прикрутить новую тему и настроить шаблоны категорий и ряд плагинов.
Техзадание вышлю по запросу. Если вы не готовы приступить к работе в ближайшие 1-2 дня, просьба не беспокоить.
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