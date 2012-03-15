Нужен парсер

Доброго Времени Уважаемые Мастера своего дела! Требуется создать скрипт магазина для DLE: по примеру: http://4dle.ru/sel_mods/1147158334-dle-shop-3.1-by-lion__.html и конечно Ваши собственные идеи по улучшению и функционалу. в понятие "создать скрипт" входит предоставить полную и рабочую версию скрипта, её установка на рабочий сайт ...