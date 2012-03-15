Требуются мелкие доработки по Джумла

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка165 просмотров
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Страница раздела http://eco-usadba.ru/nashi-uslugi.html

Используется Mootools

Нужно:

Ссылки на картинки сделать, чтоб картинки открывали в модальнам окне

Несколько абзацев сделать раскрывающимися - чтоб при нажатии на заголовок разворачивалось/сворачивалось

Исправить структуру раздела/категории (правильно подвязать страницы)

12 лет назад
oitk
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
eropov
Юрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$30
1 день
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