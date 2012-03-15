Требуются мелкие доработки по Джумла

Создание xml выгрузок стандартного формата с сайтов скидок (примеры пустого и заполненного файла прикреплены в архиве). После выбора исполнителя опишу в отдельном файле, где брать всю информацию с сайта для заполнения тегов в файле выгрузке. Созданный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Страница раздела http://eco-usadba.ru/nashi-uslugi.html
Используется Mootools
Нужно:
Ссылки на картинки сделать, чтоб картинки открывали в модальнам окне
Несколько абзацев сделать раскрывающимися - чтоб при нажатии на заголовок разворачивалось/сворачивалось
Исправить структуру раздела/категории (правильно подвязать страницы)
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