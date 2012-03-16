Исправление HTML и CSS ошибок на сайте

Нужно исправить все ошибки и предупреждения на сайте. ошибок как выяснилось много, но они все однотипные... на каждой странице 30-150 ошибок... нужно все подредактировать, в том числе и css. Ошибки нужно исправить не меняя структуры и вида страниц. сроки дня 3-4.

сайт hd-antenna.ru на движке DLE

все ошибки видны на сайте:

http://jigsaw.w3.org/css-validator/

http://validator.w3.org

соответственно там задание и будет проверяться на ошибки...

указывайте пожалуйста цену!