Интернет-магазин

Здравствуйте! Кто имеет опыт работы с PilotGroup Matchmaking, есть 2 задачи: на сайте http://allbeautiful.net/ нужно сделать пару редиректов и на страницах типа http://allbeautiful.net/articles/date-ukraine-girls.php сделать вывод фото девушек http://allbeautiful.net/browse_ladies.php Есть и другие задачи, но это, пока, в приоритете.
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Программирование интернет-магазина на основе Битрикс 11.03
На основе ТЗ нужна условная блочная верстка и программирование модулей на основе CMS Битрикс 11.03 (есть демо-версия, клиент потом купит ключ).
Предлагайте цены и сроки.
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