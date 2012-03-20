Исправить скрипт оплаты (PHP, Robokassa)

Привет всем! Есть калькулятор, нужно его связать с кнопкой Paypal, так, чтобы Paypal подтягивал в платежку данные из калькулятора (сумму для оплаты). калькулятор на странице - http://livehelp-software.com/pricing# Жду ваших предложений по стоимости и срокам исполнения. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть простенький готовый скрипт приёма платежей на php: вводится только номер договора и сумма платежа на нашей стороне, дальше уходим к робокассе.
Всё бы хорошо, но после оплаты робокасса не переадресовывает клиента на наш сайт. Складывается ощущение, что не удается result url получить, а вот success url потом дёргается. Возможно, проблема в формировании подписи - из-за этого не проходится проверка в result url.
Раньше этот скрипт вроде как работал, а сейчас нужно пофиксить и протестировать его работоспособность.
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