Исправить скрипт оплаты (PHP, Robokassa)

Есть простенький готовый скрипт приёма платежей на php: вводится только номер договора и сумма платежа на нашей стороне, дальше уходим к робокассе.

Всё бы хорошо, но после оплаты робокасса не переадресовывает клиента на наш сайт. Складывается ощущение, что не удается result url получить, а вот success url потом дёргается. Возможно, проблема в формировании подписи - из-за этого не проходится проверка в result url.

Раньше этот скрипт вроде как работал, а сейчас нужно пофиксить и протестировать его работоспособность.