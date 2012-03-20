Исправить скрипт оплаты (PHP, Robokassa)

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки184 просмотра
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Есть простенький готовый скрипт приёма платежей на php: вводится только номер договора и сумма платежа на нашей стороне, дальше уходим к робокассе.

Всё бы хорошо, но после оплаты робокасса не переадресовывает клиента на наш сайт. Складывается ощущение, что не удается result url получить, а вот success url потом дёргается. Возможно, проблема в формировании подписи - из-за этого не проходится проверка в result url.

Раньше этот скрипт вроде как работал, а сейчас нужно пофиксить и протестировать его работоспособность.

PHP
12 лет назад
funkygodfather
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
filipchuk
Сергей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Сергей всё исправил, ура! :)
Положительный заказчик! Без спешки решили простую задачу, он не нервничал, когда не удалось сразу обнаружить причину неработоспособности скрипта, без проблем оплатил выполненную работу. Рекомендую Александра к сотрудничеству!
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