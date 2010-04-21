filipchuk

Сергей filipchuk

 
40 летУкраина/Ровно
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание web-сайтов (визитки, магазины, порталы) «под ключ»

Здравствуйте!

Я web-программист, основная специализация — разработка интернет продуктов разной сложности: сайты-визитки, интернет-магазины, порталы, web-приложения

Я сам занимаюсь версткой и программированием, дизайн делает мой партнер — Сичкарь Татьяна - http://www.weblancer.net/users/sichkar

Основной язык разработки — PHP, база данных — MySQL, JavaScript-фреймоворк — Jquery.

Портфолио на данном сайте устаревшее, на данный момент в нем более 50 работ, выполненных как для прямых клиентов, так и для веб-студий

С новыми клиентам работаю по предоплате (от 10 до 50 процентов, в зависимости от сложности проекта и вашего профайла на этом сайте) или по «безопасной сделке».

Связь удобно держать по почте или по системе внутренних сообщений «Веб-лансер», по ICQ желательно не писать.

С уважением, Сергей!

PHPJavascriptMySQLjQuery
Отзывы заказчиков
funkygodfather
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Исправить скрипт оплаты (PHP, Robokassa)
Сергей всё исправил, ура! :)
Положительный заказчик! Без спешки решили простую задачу, он не нервничал, когда не удалось сразу обнаружить причину неработоспособности скрипта, без проблем оплатил выполненную работу. Рекомендую Александра к сотрудничеству!
Ответный отзыв
DGINS23
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Mysql запросы с сайта в БД
Благодарю ! Быстро оперативно . Отзывчивый понимающий человек. Буду обращаться только к нему. Спасибо огромное еще раз!
Приятно работать с Владимиром, оперативно дал все доступы, подсказал, где и что находится, и оплатил работу сразу, с приличным бонусом Рекомендую!
Ответный отзыв
Lora777
Лора 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Установка значка "NEW" на товары
Как всегда- на высоте и скорость и качество! Можно довериться с закрытыми глазами.
Как и на предыдущем проекте, все прошло хорошо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Lora777
Лора 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Нужен модуль для редактирования текста магазина
Большое спасибо Сергею, очень быстро и четко работает, выполняет все пожелания, всегда на связи. Относится с уважением и терпением, что особенно важно для людей, чей проект является первым) Буду обязательно обращаться еще и друзьям порекомендую!
Работа была оплачена вовремя, без всяких задержок. Грамотный и приятный в общении человек. Вообщем, рекомендую!
Ответный отзыв
andrey-fomin
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Подправить стандартный шаблон shop-script
Хороший исполнитель, знает свое дело, работа выполнена качественно и быстро.
Простое задание, выполнил быстро, получил оплату, правда половину (были выбраны 2 человека), но это мелочи, в целом надежный человек
Ответный отзыв
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