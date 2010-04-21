Создание web-сайтов (визитки, магазины, порталы) «под ключ»

Здравствуйте!

Я web-программист, основная специализация — разработка интернет продуктов разной сложности: сайты-визитки, интернет-магазины, порталы, web-приложения

Я сам занимаюсь версткой и программированием, дизайн делает мой партнер — Сичкарь Татьяна - http://www.weblancer.net/users/sichkar

Основной язык разработки — PHP, база данных — MySQL, JavaScript-фреймоворк — Jquery.

Портфолио на данном сайте устаревшее, на данный момент в нем более 50 работ, выполненных как для прямых клиентов, так и для веб-студий

С новыми клиентам работаю по предоплате (от 10 до 50 процентов, в зависимости от сложности проекта и вашего профайла на этом сайте) или по «безопасной сделке».

Связь удобно держать по почте или по системе внутренних сообщений «Веб-лансер», по ICQ желательно не писать.

С уважением, Сергей!