Здравствуйте!
Я web-программист, основная специализация — разработка интернет продуктов разной сложности: сайты-визитки, интернет-магазины, порталы, web-приложения
Я сам занимаюсь версткой и программированием, дизайн делает мой партнер — Сичкарь Татьяна - http://www.weblancer.net/users/sichkar
Основной язык разработки — PHP, база данных — MySQL, JavaScript-фреймоворк — Jquery.
Портфолио на данном сайте устаревшее, на данный момент в нем более 50 работ, выполненных как для прямых клиентов, так и для веб-студий
С новыми клиентам работаю по предоплате (от 10 до 50 процентов, в зависимости от сложности проекта и вашего профайла на этом сайте) или по «безопасной сделке».
Связь удобно держать по почте или по системе внутренних сообщений «Веб-лансер», по ICQ желательно не писать.
С уважением, Сергей!
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