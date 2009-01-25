Добавление в Shop-Script защиты от спама

Необходимо добавить в магазин на базе скрипта SHOP-SCRIPT защиту от спама в форму обсуждения товара. Наиболее предпочтителен вариант с капчей в виде:

"Введите ответ на: 2+2х2"

Работа без предоплаты. Оплата в WMZ по факту демонстрации вашего метода в действии (на вашем или моем хосте).

Просьба не оставлять предложения только с контактными данными - такие будут игнорироваться. Спам ЛС также не приветствуется.