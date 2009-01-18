Собрать сайт

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок371 просмотр
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Нужен человек который сможет собрать некое количество разных скриптов в один портал и единным поиском+дизайном должна быть единная регистрация и база данных

прошу если можно указывать примерные цены

15 лет назад
seofirefox
Сергей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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