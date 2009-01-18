Собрать сайт

Уважаемые программисты! Срочно требуется написать Профессиональный скрипт Инвестиционной программы. Требования к кандидатам: 1) Высокая степень профессианализма, наличие портфолио, опыт не менее 2-3 лет 2) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (большими буквами) 3)СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ (в связи с горьким опытом работы ...
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Нужен человек который сможет собрать некое количество разных скриптов в один портал и единным поиском+дизайном должна быть единная регистрация и база данных
прошу если можно указывать примерные цены
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