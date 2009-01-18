Анимация на ajax

Требуется сделать сайт, доска объявлений, с элементами соц сети. ТЗ по запросу. HP, MySQL, HTML, Ajax, верстка. Дизайн готов. Самописная админка сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать простенькую анимацию на ajax - вьезд и выезд картинки со странички при нажати на пункт меню.
Все необходимые материалы. примеры и возможные пути решение - предоставлю.
Подробности при личной переписке.
Связыватся лучше по icq: 4219000
Цену обговорим также при личном разговоре.
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