Скрипт регистрации E-mail на службах Google

$15
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка106 просмотров
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Нужен скрипт регистрации E-mail на службах Google

Подробнее можете узнать здесь:

http://www.google.com/a/help/intl/ru/admins/editions.html

Вобщем можно прописать гугловские MX записи для своего домена и пользоваться почтой от гугла.

Вот сам скрипт, который мне нужен: http://www.barnaul.info/signup.php

Капча и проверка полей не нужна!

Такой же проект на веб лансер:

http://www.weblancer.net/projects/49752.html

15 лет назад
maksik5
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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