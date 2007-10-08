Вывод новостей в DLE

Я обновлялся с 6.5 до 7.5, надо восстановить следующие доп.модули и хаки: 1. VIP ACCOUNTS http://4dle.ru/sel_mods/1147155554-v.i.p-serials-2.6.html (возможно есть более новые версии). Сделать так, чтобы уже созданные ключи остались рабочими. 2. Автолинкинг ссылок в доп.полях и комментариях (http://4dle.ru/2007/10/08/udobnoe_dobavlenie_bolshogo_kolva_ssylok.html). ...