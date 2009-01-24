Изменение шаблона WP + установка на хост

Отличный исполнитель, знает четко то, что его просят - WordPress! я написал ТЗ, сделал все со свой стороны чтобы у человека не было вопросов, а он все выполнил. за что и получил монету. Всего доброго. Работайте с этим человеком. И со мной (сайты под ключ)