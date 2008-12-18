eletto-design

http://izh-hleb.ru/ вот главная страница которая загружается надо сменить. дизайн в psd тот же что и этот, просто по высоте меньше. надо нарезать по-новой и проставить такие же ссылки. ВСЕ. по цене чисто символически - немного денег. пишите в аську - 328085115 начать ...
Создание сайтов является основным направлением деятельности веб студии Элетто.
Cайт для компаний - необходимый маркетинговый инструмент. Дизайн сайта выгодно выделяет его среди конкурентов, программирование наделяет функциональностью, а содержание передает посетителю необходимую информацию. Мы очень хорошо понимаем потребности своих клиентов, поэтому результатом нашей работы является продукт, который нравится всем. Создание сайта — первый этап. После создания сайта необходима поддержка сайта, продвижение и реклама. Только при правильном подходе вы сможете многократно окупить первоначальные вложения.
Создание сайта поможет вам решить ряд задач:
– существенно увеличить приток клиентов, превратить случайных клиентов в постоянных;
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На данном ресурсе мы не размещаем свои работы,работы которые выполнены недавно находятся на нашем сайте.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Нада поставить дизайн на SS. Оставляйте здесь свои координаты, мы с вами свяжемся. Выбирать будем по портфолио и отзывам клиентов. Также + вам если вы студияЗавершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые. Есть макет, нужно его сверстать и установить на движок ShopScript. Сроки до среды. Выбирать буду исполнительности, так как уже с первыми сроками подвели люди. т.к. у заказчика есть щас проблемы с покупкой хоста от Вас в ...Закрыт14 лет назад
- $60
Сроки до 2-х дней. макет в приложении, нужна верстка макета PSD и интеграция в Jooml'у для уточнения работы пишите в icq - 328085115Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть шаблон, сделать изменения по ТЗ, установить на хост. предложения писать сюда, работа на один вечер. по деньгам - вопрос открытый. бюджет невелик, завершение проекта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Здравствуйте. Требуется сверстать и натянуть диз на word press. пояснения к дизайну - 3 верхних кнопки меняют меняют элементы в меню. раздел публикации это буду просто странички. ВНИМАНИЕ, к сожалению бюджет практически отсутствует при такой серьезной работе. Просьба обращаться либо ...Закрыт15 лет назад