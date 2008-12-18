eletto-design

Eletto Studio eletto-design

 
NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Создание сайтов,веб-дизайн,верстка,программирование,фирменный стиль, и т.д

Создание сайтов является основным направлением деятельности веб студии Элетто.

Cайт для компаний - необходимый маркетинговый инструмент. Дизайн сайта выгодно выделяет его среди конкурентов, программирование наделяет функциональностью, а содержание передает посетителю необходимую информацию. Мы очень хорошо понимаем потребности своих клиентов, поэтому результатом нашей работы является продукт, который нравится всем. Создание сайта — первый этап. После создания сайта необходима поддержка сайта, продвижение и реклама. Только при правильном подходе вы сможете многократно окупить первоначальные вложения.

Создание сайта поможет вам решить ряд задач:

– существенно увеличить приток клиентов, превратить случайных клиентов в постоянных;

– организовать связь с клиентами 24 часа в сутки 365 дней в году;

– оперативно информировать о новых событиях и товарах большой круг людей;

– продавать прямо из интернета, экономя на зарплатах персонала;

– отвечать на частые вопросы клиентов;

– проводить соцопросы и обсуждать с клиентами их потребности, получая обратную связь.

Поможем разработать:

Создание web-сайта "под ключ"

Flash

Баннеры

Типография,Полиграфия (А также печать продукции)

АКЦИИ

ВНИМАНИЕ!

действуют значительные антикризисные скидки

Скидка 30% на создание Сайта до 31 августа!

Контакты

Электронная почта:

[email protected]

Номер ICQ:

461-784-576

На данном ресурсе мы не размещаем свои работы,работы которые выполнены недавно находятся на нашем сайте.

http://eletto-design.com/

Дизайн сайтаFlash

  • Мини помощь по сайту

    http://izh-hleb.ru/ вот главная страница которая загружается надо сменить. дизайн в psd тот же что и этот, просто по высоте меньше. надо нарезать по-новой и проставить такие же ссылки. ВСЕ. по цене чисто символически - немного денег. пишите в аську - 328085115 начать ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать и натянуть дизайн на Shop Script

    Здравствуйте! Нада поставить дизайн на SS. Оставляйте здесь свои координаты, мы с вами свяжемся. Выбирать будем по портфолио и отзывам клиентов. Также + вам если вы студия

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка и установка на ShopScript

    $50

    Здравствуйте, уважаемые. Есть макет, нужно его сверстать и установить на движок ShopScript. Сроки до среды. Выбирать буду исполнительности, так как уже с первыми сроками подвели люди. т.к. у заказчика есть щас проблемы с покупкой хоста от Вас в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка + натяг WordPress

    $50

    Здравствуйте. Требуется сверстать и натянуть диз на word press. пояснения к дизайну - 3 верхних кнопки меняют меняют элементы в меню. раздел публикации это буду просто странички. ВНИМАНИЕ, к сожалению бюджет практически отсутствует при такой серьезной работе. Просьба обращаться либо ...

    WordPressВерстка под WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
strug
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Мини помощь по сайту
Приятно было сотрудничать с заказчиком. Четкая постановка задания, предоставление необходимых материалов и быстрая оплата работы. Рекомендую всем!
Отличный фрилансер! Мастер своего дела. Если вам нужно соотношение цены и качества - это лучший Ваш выбор! По срокам человек меня не подвел и я ему доверяю, и Вам советую. Сам буду впредь обращаться к Андрею за помощью. Всего доброго, успехов!
Ответный отзыв
jerri3000
Алексей 
41 годСловения
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
14 лет назад
Сверстать и натянуть дизайн на Shop Script
Очень рад, что на нашем пути встретилась команда "Eletto". Благодаря нашей совместной слаженной работе над сайтом, он стал самым посещаемым , уважаемым коллегами, заслуживающим профессионального внимания. Будем рады продолжать сотрудничество, которое переросло в дружбу наших коллективов. Всем рекомендую как исполнителей ваших заказов,а также как хорошего заказчика,который всегда правильно ставит перед вами задачу.
Мы очень благодарны за работу которую выполнила команда Алексея. Работа выполнена в соответствии с нашими пожеланиями и на высоком профессиональном уровне. Приветливое и доброжелательное общение способствовало взаимопониманию. Порадовало отсутствие предоплаты. Результат на все 100 оправдал наши ожидания. Огромное Вам спасибо!Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
airus39
Алекс 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
$70
0 баллов
14 лет назад
Верстка и установка на ShopScript
Крайне не адекватный человек, грубит постоянно, оскорбляет, сплошной мат в сообщениях,не может и не умеет правильно формулировать задачу и не имеет достаточного воспитания, так же просто не может понимать некоторых простейших вещей
Данный человек не умеет работать. Сроки были поставлены, 2 дня давалось. Он взялся. В итоге как результат мы ждали 2 дня, получили вообще не то, что хотели, как он сказал “программист не умеет верстать”. Дальше сказал 1 день подождите мы ждали 2 дня, так как человек оттягивал сроки. В итоге не сделанная работа, мы потратили 4 дня попусту. Советую с данным человеком не работать, он много обещает, но не чего не делает. Его отговорки стандартные “ ребята я уже сменил кучу программистов чтобы вам сделать шаблон на SS”, и как мы видели не один человек у него из штаба)) не смог реализовать проект. На наш отзыв реагирует отрицательным высказыванием в нашу сторону. Зачем-то написал нам отрицательный отзыв, хотя все задачи были понятны. Вывод: Если у себя есть программисты лучше отдавать им (хоть как будут они нагружены) и не париться дальше, что какой то человек извините за выражение “просрал” Все что можно на свете, начиная, от сроков заканчивая версткой. P.S. С данным человеком разговаривали 2 дня вполне адекватно, да и остальные 2 за такую работу которую он выполняет тоже очень снисходительно. Это дать перед отправлением ракеты человеку делать деталь 2 дня (на которую необходимо полотора) он делает ее 2, в итоге делает другую (хотя чертеж- краткое ТЗ по icq и план- движок на который необходимо были предоставлены)беря 1 день. С утра не приходит на работу,а на 4 день пишет, что все зависело не от него)))) Смешно…с такими людьми не работают. За работу даем по 10 бальной шкале -10. Выводы делайте сами.
Ответный отзыв
distedu
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Верстка макета + установка на Joomla
О работе с данной студией могу отозваться только положительной стороны! Четкое руководство, постановка задачи, и быстрые комментарии к нужным поправкам. И как результат - реализованный под требования заказчика проект. С оплатой проблем не возникло. В данный момент работаю с данной студией.
Отличная и быстрая работа за приемлимую цену. Благодарим, Валерий! обратимся еще! советуем данного специалиста.
Ответный отзыв
daping
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Изменение шаблона WP + установка на хост
Отличный заказчик. Я получил грамотно составленное ТЗ, всё выполнил, и сразу же получил оплату. Никаких проблем. Рекомендую.
Отличный исполнитель, знает четко то, что его просят - WordPress! я написал ТЗ, сделал все со свой стороны чтобы у человека не было вопросов, а он все выполнил. за что и получил монету. Всего доброго. Работайте с этим человеком. И со мной (сайты под ключ)
Ответный отзыв