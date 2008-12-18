eletto-design

Данный человек не умеет работать. Сроки были поставлены, 2 дня давалось. Он взялся. В итоге как результат мы ждали 2 дня, получили вообще не то, что хотели, как он сказал “программист не умеет верстать”. Дальше сказал 1 день подождите мы ждали 2 дня, так как человек оттягивал сроки. В итоге не сделанная работа, мы потратили 4 дня попусту. Советую с данным человеком не работать, он много обещает, но не чего не делает. Его отговорки стандартные “ ребята я уже сменил кучу программистов чтобы вам сделать шаблон на SS”, и как мы видели не один человек у него из штаба)) не смог реализовать проект. На наш отзыв реагирует отрицательным высказыванием в нашу сторону. Зачем-то написал нам отрицательный отзыв, хотя все задачи были понятны. Вывод: Если у себя есть программисты лучше отдавать им (хоть как будут они нагружены) и не париться дальше, что какой то человек извините за выражение “просрал” Все что можно на свете, начиная, от сроков заканчивая версткой. P.S. С данным человеком разговаривали 2 дня вполне адекватно, да и остальные 2 за такую работу которую он выполняет тоже очень снисходительно. Это дать перед отправлением ракеты человеку делать деталь 2 дня (на которую необходимо полотора) он делает ее 2, в итоге делает другую (хотя чертеж- краткое ТЗ по icq и план- движок на который необходимо были предоставлены)беря 1 день. С утра не приходит на работу,а на 4 день пишет, что все зависело не от него)))) Смешно…с такими людьми не работают. За работу даем по 10 бальной шкале -10. Выводы делайте сами.