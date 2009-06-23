Верстка макета + установка на Joomla

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок356 просмотров

Сроки до 2-х дней.

макет в приложении, нужна верстка макета PSD и интеграция в Jooml'у

для уточнения работы пишите в icq - 328085115

Joomla
16 лет назад
eletto-design
Eletto 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

distedu
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$60
2 дня
Отличная и быстрая работа за приемлимую цену. Благодарим, Валерий! обратимся еще! советуем данного специалиста.
О работе с данной студией могу отозваться только положительной стороны! Четкое руководство, постановка задачи, и быстрые комментарии к нужным поправкам. И как результат - реализованный под требования заказчика проект. С оплатой проблем не возникло. В данный момент работаю с данной студией.

Заявки фрилансеров

distedu
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад