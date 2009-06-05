Съехали с хостинга. надо на новый залить сайт 5 мб

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Завершен5 заявок215 просмотров

Съехали с хостинга. надо на новый залить сайт 5 мб

http://ifolder.ru/12487437

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранные исполнители

alabama
Рустем 
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$3
1 день
Спасибо за помощь
rashodka
Алег 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$3
1 день
Отличная работа, быстро и качественно. сайт работает.
Спасибо, хороший заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

alabama
Рустем 
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
rashodka
Алег 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад