Сделать описания консольных игр

Если вы хорошо разбираетесь в консольных играх — есть работа по компиляции данных.

В аттаче шаблон для описания игры, когда его тщательно заполнить, получится что-то вроде краткого обзора (мы это называем "карточка игры").

Само заполнение проще пареной репы (пошли на указанные сайты — наши и англоязычные, нашли данные об игре, сделали копи-паст). Основная часть работы это рерайт в пункте "Описание игры": описать игру, не повторяя чужой текст. Пишем по-русски (в шаблоне по-английски - просто так скопипастили описания).

Если вы разбираетесь в консольных играх, вам будет что сказать и от себя. Главное, чтобы текст был не длинный, четко структурирован, т.е. чтобы прочитав 3-4 абзаца, человек составил достаточно полное представление об игре.

Посмотрите шаблон, и напишите пожалуйста 2 показателя:

- стоимость за одну такую карточку в долларах.

- сколько вы сможете (гарантированно сможете) делать таких карточек в неделю.

Спасибо.

UPD: уважаемые кандидаты, в целом все пятеро подходят, но нам нужны 1-2. Поэтому предлагаю сделать тестовое описание 1-й игры по шаблону, который прилагался к объявлению.

Игру давайте все возьмем одинаковую (Call of Duty: World at War (Activision Blizzard, X360)), чтобы сравнение сразу показало, кто лучше и корректнее произвел компиляцию с рерайтом.