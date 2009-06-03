Наполнить темплейт английским контентом.

Здравствуйте!

Есть готовый HTML темплейт. Нужно создать полноценный сайт путем наполнения англоязычным контентом - Сайт Фармацевтической компании. Добавить картинок в тему, графиков по теме, форму связи.

Минимум 30 страниц. На сайте нужно написать много статей об Erectile Disfunction. О том чем занимается компания, какие разработки ведет и так далее. Есть даже примеры текстов небольшие в темплейте.