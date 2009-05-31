Необходим человек на постоянную удаленную работу по загрузка музыки на сервер

Объемы: порядка 200 ГБ в месяц

Загрузка осуществляется через форму на сайте ( форма поддерживает мультизагрузку большого кол-ва файлов) т.е ставите закачивание и занимаетесь своими делами.

От вас требуется иметь быстрый, желательно безлимитный интернет(в противном случае Вам будет просто невыгодно)

Источники где вы можете находить музыку ( торенты, локалки, пиринговые сети, личные коллекции итд)

Оплата 100 долл / месяц WebMoney

Желающие на e-mail

[email protected]