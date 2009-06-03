Блог о недвижимости. Необходимо его наполнить копипастом с других сайтов тойже тематике. Объем 200 страниц, каждая не менее 4000 знаков. 200 руб. срок неделя
Добавление объявлений - работа для посредников!
Добавлять на доску объявления в которых есть спрос
Вот сайт http://kupislona.kz/
Объясняю какая работа. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО
1)Ищите человека кому что то надо
2)Ищите в интернете то, что ему надо
3)ТО, что нашли для него опубликовываете тут http://kupislona.kz/.
4)Связываетесь с человеком и направляете на наш сайт, туда где вы разметили то, что о ищет
5)Переписку с человеком, что он вам сказал спасибо или зашел посмотреть, копируете в фал отчета, который предоставляете мне. Объявления, где человек, которому что то нужно вам не ответил, вы не вошли с ним в контакт не засчитываются.
в общем для тех кто любит быть посредником
Оплата: 1вмз - 2 объявления
Выбранный исполнитель
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