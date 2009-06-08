Добавление новостей на сайт (движок DLE 8.0)

Нужно добавить новости на сайт http://newsbus.ru/

Новостей нужно 96 штук.

Тематики новостей - смотрите слева в меню. Нужно, чтобы новости были более-менее в равном количестве добавлены во все тематики сайта (смотрите слева категории меню).

Добавляемая новость не должна содержать посторонних ссылок. В содержании новости не должно быть насилия, секса/эротики, пропаганды чего-либо и т.п. Содержание должно быть таково, чтобы новость было интересно прочитать и через пару месяцев.

При добавлении новости обратите внимание на дополнительное поле "Источник" - в него обязательно вписывайте ссылку на источник новости. Самих источников (сайтов, с которых будет копироваться новость) должно быть не менее десятка - то есть НЕ нужно брать все статьи из одного источника - берите не более 5 новостей с одного сайта.

Источник должен быть вида (к примеру): http://yandex.ru/ или http://www.yandex.ru/ или http://cars.yandex.ru/ - т.е. должен закрываться на конце слешем вправо, после слеша вправо ничего добавлять не нужно; начинаться должно с http://

В кратком содержании новости должно быть пару абзацев новости. В полном содержании идёт остальная часть новости. (НЕ нужно дублировать в полном содержании краткое содержание.) Вставлять картинки в краткое или в полное содержание новости НЕ нужно. Между абзацами должна быть вставлена пустая строка (посмотрите как оформлены уже добавленные новости).

При добавлении новости не забывайте указывать категорию, в которую добавляется новость.

Картинки вставляются в дополнительные поля новости, ширина добавляемой картинки должна быть не менее 260 пикселей. Картинки вставляются в виде [thumb и т.д. Новость должна содержать как минимум одну картинку. Первая картинка новости должна быть не очень большой по высоте, чтобы не занимать много места по высоте (посмотрите на уже оформленные новости).

Каждая добавленная новость будет проверена на соответствие тому, что выше написано (чтобы всё было правильно и аккуратно оформлено).

Добавляемые статьи могут быть быть не очень "свежими" - можно добавлять новости 2-3 месячной давности.

Перед добавлением новостей вам нужно зарегистрироваться на сайте.

Ищется ответственный исполнитель.

По окончании работы вы получаете деньги в wmz или через weblancer и положительный отзыв.

Оплата за копи-паст 96 новостей (несколько часов работы) предполагается в размере 10-15$

При хорошей работе работа с вами будет продолжена.

Внимание!

Я могу попросить вас добавить в качестве теста пару новостей на сайт, чтобы убедиться в том, что вы поняли порядок добавления новостей. Если вы не согласны добавить пару новостей на сайт в качестве теста, НЕ оставляйте здесь свои предложения.